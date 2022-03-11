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سفير بلجيكا من بكركي: صوت البطريرك هو صوت العقل والحكمة

منذ ساعتين
بكركي

بكركي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي ببكركي، سفير بلجيكا في لبنان هوبيرت كورمان الذي قال بعد اللقاء: “لقد سعدت بلقاء غبطة البطريرك الراعي، وعبرت له عن شكري وتقديري لمواقفه الجريئة التي اتخذها حيال الحرب في اوكرانيا وكذلك للمواقف التي يتخذها حيال الوضع اللبناني”.

أضاف: “ان صوت البطريرك الراعي هو صوت العقل والحكمة. لقد أتيت اليوم للاستماع اليه وتقديم كل الدعم له ليواصل مسيرته مع الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، والبحث في امكانية ايجاد حلول للأزمات التي يعاني منها هذا البلد”.

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