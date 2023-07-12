سفير قطر في "زيارة وداعيّة" للراعي: لا شيء أهم من انتخاب رئيس سريعًا

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، سفير قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان.

وكان عرض لمجمل التطورات على الساحة المحلية لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية.

واعتبر السفير السهلاوي أن “لا شيء أهم من انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن”، مؤكدًا “وقوف قطر دائمًا إلى جانب لبنان”، لافتًا إلى “علاقة الصداقة التاريخية ومحبة الشعب القطري العميقة للبنان وشعبه”.

واكتفى السفير السهلاوي بعد اللقاء بالقول: “الزيارة وداعية”.