سفير لبنان في الأردن يتسلّم النسخة المصغرة عن "أكبر كتاب في العالم"

استقبل سفير لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية في مكتبه بمقر السفارة اللبنانية رئيس المجلس الثقافي اللبناني والإغترابي الإعلامي فادي رياض سعد ناشر ومؤلف “أكبر كتاب في العالم – رواد من بلاد الأرز”، حيث تسلم منه كتاب النسخة المصغرة عن أكبر كتاب في العالم، واطلع منه على المراحل المتبقية، لإنجاز المشروع بالكامل الذي سيتم إطلاقه في الخريف المقبل على أن يحدد التاريخ في وقت لاحق.

وأكد رجي “أهمية هذا المشروع”، وقال: “هذا العمل هو إنجاز وطني كبير، ويأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى هذه المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقة الدول الشقيقة والصديقة تجاه لبنان، وتساهم في استعادة لبنان دوره منارة للثقافة والعلم والأدب”.

كما التقى سعد القنصل اللبناني في عمان جورج فاضل، الذي تسلم منه كتاب “النسخة المصغرة” عن أكبر كتاب في العالم، وتم التداول في أمور ثقافية تهدف الى المساهمة في استعادة دور لبنان الثقافي والسياحي.