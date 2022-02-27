سفير لبنان في اوكرانيا لصوت بيروت انترناشونال :السفارة تقوم بالاجراءات اللازمة لمساعدة اللبنانيين للعودة

وكأن قدر اللبنانيين ان تلاحقهم الازمات والمخاطر اينما وجدوا فاللبنانيون منتشرون في كل اصقاع العالم هاجروا من وطنهم اما هرباً من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها واما لمتابعة دراستهم لتأمين مستقبلهم و طمعاً بحياة كريمة لم تؤمنه لهم دولتهم واذ الاحداث و الازمات تلاحقهم اينما حلوا

وها هي الازمة الاوكرانية تطال اللبنانيين الذين يعيشون في حال من الرعب و الخوف على حياتهم ومصيرهم.

وفي إطار متابعة الازمة الاوكرانية، قامت وزارة الخارجية والمغتربين بإتخاذ الخطوات التالية:

1- انشاء خلية أزمة برئاسة الوزير تضم المختصين في الوزارة وسفراء لبنان في الدول المعنية (اوكرانيا وروسيا) ودول أخرى صديقة (بولندا، رومانيا) لتبادل المعلومات واقتراح الخطوات اللاحقة الواجب إتخاذها.

2- انشاء رابط الكتروني وخط ساخن لتسجيل وإحصاء عدد الرعايا اللبنانيين الراغبين بالعودة من أوكرانيا:

https://mfa.gov.lb/Ukraineform

3- العمل مع الدول المعنية (روسيا، أوكرانيا، بولندا، رومانيا) على تأمين ممرات آمنة او المغادرة جوّاً وفقاً لتطور الحالة الأمنية.

4- استدعاء سفراء كل من روسيا ،أوكرانيا، بولندا ورومانيا للتباحث معهم بالأزمة ، وطلب تسهيل المغادرة الآمنة للرعايا اللبنانيين الراغبين والمقيمين في أوكرانيا.

كما تقرر تكليف الهيئة العليا للاغاثة إجلاء الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا، والذين لجأوا الى بولندا ورومانيا جواً في موعد يحدد لاحقاً، ووفقاً لظروف ومعطيات تعلن في حينه، بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا.

من جهته طمأن سفير لبنان في اوكرانيا علي ضاهر، خلال حديثة مع صوت بيروت انترناشونال، ان جميع اللبنانيين في اوكرانيا بخير، مشيراً انهم كسائر الجاليات الاخرى ينتظرون المباشرة بالاجلاء العام، الذي ستنفذه الدول باتتظار استتباب الاوضاع الامنية وهدوء العمليات العسكرية للبدء بعملية الاجلاء، لافتاً ان عددٍ الجالية 2700 تقريبا و 1200 طالب والمسجلون عبر منصة وزارة الخارجية للمغادرة 960 تقريباً.

واشار الى ان وزارة الخارجية اللبنانية، اعلنت بانها ستقوم باجلاء مواطنيها على نفقة الدولة اللبنانية عندما تستتب الاوضاع الامنية، لان عملية الاجلاء تتطلب توفر ممر آمن و تنسيق مع بعض الدول الاطراف التي تسهل عملية الاجلاء بشكل تام.

كما لفت الى استحداث وزارة الخارجية اللبنانية لمنصة سُجل عليه عدد كبير من اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان.

وكشف ان بعض اللبنانيين يقومون على مسؤولياتهم الخاصة بالمغادرة عبر وسائلهم الخاصة، اذ ينتقلون بسياراتهم الخاصة الى المعابر الحدودية ليغادروا الى الدول التي تسمح لهم بالدخول اليها، مشيراً ان اكثر اللبنانيين يغادرون عبر الممر البولندي والممر الروماني، حيث تتولى سفارتنا في بولندا وسفارتنا في رومانيا مساعدتهم بانتظار عودتهم الى لبنان، كما ان السفارة في اوكرانيا قامت بالاجراءات اللازمة لمساعدتهم على المغادرة، وتتابع عبر الخطوط الساخنة بشكل يومي الاوضاع مع الجالية، لافتاً ان السلطات الاوروبية وخصوصاً البولندية والرومانية اعفتهم من فحص pcr ومنحتهم تأشيرة مؤقتة لمدة ١٥ يوم حتى يتمكنوا بعدها من العودة الى لبنان.