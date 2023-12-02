سفير لبنان لدى الإمارات: كلّ عام وأنتم بخير

كتب سفير لبنان لدى دولة الإمارات فؤاد شهاب دندن: “في اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لا يسعني إلا أن أتقدّم إليكم بأسمى التهاني، وأصدق الأماني، بأن تنعم الإمارات وتنعمون أيها الأخوة الأحبّة والمحبين، بكل أطياف الفخر والإعتزاز بوطنكم، وقياداتكم الرشيدة، التي امتلكت الرؤية نحو المستقبل، وخطّطت لتحقيقها، وأنجزت مشروعاتها ولا تزال، لتصل بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدّمة، علّها تكون للأمة العربية مثالاً يحتذى في الحكم الرشيد الذي يوازن بين رخاء مواطن وبناء وطن. كلّ عام وأنتم بخير”.







