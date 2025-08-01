سفير مصر هنّأ الرئيس عون على خطابه وأكد دعم دور الجيش

نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة “إكس” مضمون لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفير مصر في لبنان علاء موسى في قصر بعبدا.

وخلال اللقاء، هنأ السفير موسى الرئيس عون على خطابه الأخير، واصفًا إياه بـ”الرصين والواضح” والمستحق للمتابعة. واغتنم مناسبة عيد الجيش اللبناني للتأكيد على دور المؤسسة العسكرية كضامن للاستقرار والسيادة في البلاد.

كما أعرب عن تقدير بلاده للجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى وجود توافق داخلي واسع على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.