سفينة حربية إيطالية في بيروت... مونو: لبنان مهم بالنسبة إلينا

عقدت سفارة ايطاليا في لبنان مؤتمرا صحافيا، بمناسبة وصول السفينة الحربية الايطالية “فرانشيسكو موروسيني” الى مرفأ بيروت لاختتام مهامها التي دامت نحو 6 أشهر في منطقة المحيطين الهادي والهندي، تحدث فيه قائد السفينة جيوفاني مونو عن النشاط الذي ينفذ على متنها.

بداية، شكر مونو “الدولة اللبنانية على الاستقبال الحار الذي خصصته للسفينة”، وقال: “هذا يعني الكثير لي ولطاقم السفينة، وهذه الخطوة تهدف الى توطيد العلاقات القوية أصلا بين لبنان وايطاليا”.

أضاف: “هذه السفينة من السفن الحديثة عالية التقنية متعددة الأغراض، تقوم بدوريات بعيدة المدى ونقل لوجيستي وقتال سطحي وعمليات بحث وإنقاذ متقدم لإمتلاكها طيران الهليكوبتر”.

وتحدث عن تصميم السفينة التي “تتميز بمرونة تشغيلية عالية، وخصائص الاستخدام المزدوج المحسنة من أجل أداء المهام العسكرية بما في ذلك الدوريات والنقل اللوجستي والقتال السطحي وعمليات الحماية المدنية، مع قدرة المنطقتين المعياريتين الخلفيتين على استقبال حاويات مخصصة للمهمات مثل الوحدات اللوجستية ووحدات الرعاية الصحية، والتعامل مع وحدات القوات الخاصة أو قيادة الأركان.”

وأكد ان “السفينة بنيت بالكامل في ايطاليا من قبل شركة Fincantieri بهندسة تصميم جديدة بأقواس كاسرة للامواج لدعم الخصائص الهيدروديناميكية والسرعة التي يمكن بلوغها بالعقد البحرية حتى 32 عقدة مع توفير استهلاك الوقود، اضافة الى تحسين أنظمة الدفع المختلفة للوصول الى سرعة قصوى تزيد عن 32 عقدة”.

وأوضح أن “هذه السفينة أبحرت لأول مرة عام 2022، وهي من أخف السفن الحربية وزنها نحو 6679 طنا، وطولها نحو 143 مترا، ويبلغ شعاعها نحو 16,5 مترا، سرعتها نحو 32 كيلو طن وطاقمها نحو 137 شخصا”.

وذكر أنها “تتضمن أنظمة مدافع عالية ومتوسطة العيارات، وشاشات بنظام التحكم عن بعد، بالإضافة إلى رادار اكس ثنائي النطاق، ورادار الملاحة، ونظام الحرب الالكترونية، ونظام تحديد الصديق والعدو اضافة الى طائرات مروحية”.

ولفت الى ان “من مهام هذه السفينة القيام بالديبلوماسية البحرية، والقيام بالدوريات المائية والبحرية وبالدورات التدريبية للبلدان الموجودة فيها. كما يمكن ان تستعمل للحالات الانسانية وان تحمل على متنها مستشفى ميدانيا”.

وقال مونو ردا على سؤال: “ان منطقة المتوسط والمحيط الهادي والهندي مهمة جدا لتجارتنا، ومعظم الدول التي كنا فيها يرتكز اقتصادها على التجارة البحرية. ونحن اردنا ان ننخرط في المفهوم الأوسع لمنطقة البحر المتوسط، ونريد ان نظهر أهمية منطقة المحيط الهندي والهادي وأيضا نريد ان نوطد علاقاتنا مع كل هذه البلدان التي زرناها، وان الجولة التي قمنا بها واوصلتنا الى هنا هي إشارة جيدة للتعاون في مجال الأمن والتجارة ولكن أيضا هذه الجولة مهمة لصياغة وصناعة أصدقاء مقربين بالرغم من المسافات البعيدة التي تفصلنا عنهم، كنا نحتاج الى ان نكون هناك وان نكون هنا من أجل مصالحنا ومصالح شركائنا واصدقائنا”.

وعن هدف الزيارة الى بيروت، قال: “العلاقة قوية بين البحرية الإيطالية والبحرية اللبنانية ولدينا تعاون قوي في العديد من الملفات وهناك صداقة بيننا، ومن المهم ان نكون هنا لتحية اصدقائنا وإظهار ان لبنان مهم بالنسبة الينا، كما هناك تعاون جيد بين البحرية الإيطالية واللبنانية في مجال التدريب”.

وتلى المؤتمر الصحافي الذي عقد على متن السفينة، جولة للاعلاميين في ارجائها.