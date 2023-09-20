سقطَ في وادي شلال يحشوش.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

أعلن الدفاع المدني عبر منصة “إكس” أن عناصره أنقذت مواطنًا إثر سقوطه في وادي شلال يحشوش.

وقد انطلقت العناصر لتنفيذ المهمة مساء أمس الثلاثاء، وواصلت السير وسط المنحدرات المنزلقة، إلى أن تمكنت من إنقاذه. وقد تبين أنّه مصاب بجروح بالغة من جراء سقوطه في وادي شلال يحشوش-كسروان.

وقد واجهت العناصر صعابًا عدة خلال تنفيذ المهمة أبرزها وعورة الطريق المؤدية إلى المكان الذي أصيب فيها، فيما تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وقد تبين أنه مصاب بجروح

بليغة جراء سقوطه في وادي شلال يحشوش-كسروان.

وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه.

فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.#بكل_الأوقات_حدّك — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) September 19, 2023