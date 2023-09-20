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سقطَ في وادي شلال يحشوش.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

منذ ساعة واحدة
إنقاذ مواطن إثر سقوطه في وادي شلال يحشوش

إنقاذ مواطن إثر سقوطه في وادي شلال يحشوش

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أعلن الدفاع المدني عبر منصة “إكس” أن عناصره أنقذت مواطنًا إثر سقوطه في وادي شلال يحشوش.

وقد انطلقت العناصر لتنفيذ المهمة مساء أمس الثلاثاء، وواصلت السير وسط المنحدرات المنزلقة، إلى أن تمكنت من إنقاذه. وقد تبين أنّه مصاب بجروح بالغة من جراء سقوطه في وادي شلال يحشوش-كسروان.

وقد واجهت العناصر صعابًا عدة خلال تنفيذ المهمة أبرزها وعورة الطريق المؤدية إلى المكان الذي أصيب فيها، فيما تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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