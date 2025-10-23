سقلاوي: "الريجي" نموذج لمؤسسة ناجحة.. وعائداتنا ستلامس 500 مليون دولار عام 2025!

أعلن رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، خلال اللقاء السنوي لتكريم الإعلاميين بمناسبة العيد التسعين للمؤسسة، أن عائدات الخزينة من أرباح “الريجي” ستقترب من 500 مليون دولار في العام 2025، مشيدًا بدور الإعلام في “زراعة الوعي وصناعة الرأي”.

الاحتفال، الذي شارك فيه نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين جوزف القصيفي، استُهلّ بدقيقة صمت “إجلالًا لأرواح الإعلاميين الذين سقطوا في الحرب الأخيرة على لبنان”، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الحقيقة.

وخلال كلمته، أكد سقلاوي أن المناسبة ليست عادية، بل “محطة للاحتفال بتسعين عامًا من العطاء والنجاح”، لافتًا إلى أن ما شاهده الإعلاميون خلال جولتهم في مصنع الحدت يثبت أن المرفق العام في لبنان قادر على النجاح متى أُدير برؤية ومسؤولية.

وأضاف: “الريجي كانت وستبقى خير دليل على أن مؤسسات الدولة يمكن أن تكون حديثة ومنتجة وحيوية. فهي رافد أساسي لخزينة الدولة، وسند اقتصادي لأكثر من 25 ألف مزارع في السلم كما في الحرب”.

وأوضح أن “الريجي” تتجاوز كونها مؤسسة إنتاجية، إذ تمثل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية من خلال دعمها لزراعة التبغ رغم خسارتها التجارية، لأنها “رابحة وطنيًا، تبقي آلاف العائلات ثابتة في أرضها”، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتعاون مع أكثر من 700 مورّد لبناني لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

ولفت سقلاوي إلى أن “الريجي” تُعد أول مرفق عام في لبنان يحصل على شهادتي ISO لإدارة الجودة ولنظام الصحة والسلامة المهنية، مؤكداً التزام المؤسسة بالحوكمة والشفافية من خلال تدقيق داخلي وخارجي دائم، واعتمادها على أحدث تقنيات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، ما أكسبها ثقة دولية وشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

وتحدث عن “استثمار الريجي في الإنسان” عبر برامج التدريب والتطوير، ومبادرات التنمية المستدامة التي تشمل حماية البيئة، مكافحة عمالة الأطفال، ودعم البلديات، مشددًا على تصميمها على مكافحة التهريب رغم محدودية فريقها.

وقال: “ما حققناه ليس وليد الصدفة، بل ثمرة عمل تراكمي دام عقودًا من الجهد والإصرار، بروح فريق يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار”، مضيفًا أن “الريجي” نالت مؤخرًا شهادة تقدير من رئيس الجمهورية لدورها الوطني والاقتصادي.

وختم سقلاوي موجّهًا كلامه إلى الإعلاميين:

> “أنتم شركاؤنا في هذه الرسالة: أن نُعيد الثقة بمؤسسات الدولة ونُبرز قصص النجاح بعيدًا عن لغة التشكيك. فالإعلام المسؤول هو ركن النهوض الوطني، ولبنان يستحق أن تُروى عنه حكاية مؤسساته التي تعمل وتُنجز بثقة وإيمان”.