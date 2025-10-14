الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
سقوط إصابة باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة على طريق يانوح جنوبي لبنان

منذ 38 دقيقة
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق "يانوح" جنوب لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، سيارة على طريق وادي جيلو – يانوح جنوبي لبنان.

وبحسب المعلومات أولية، أدت الغارة إلى إصابة شخص.

 

 

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “جمعية الرسالة للاسعاف الصحي عملت على نقل حالة خطرة جداً جراء الاستهداف”.

 

 

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي تبنين وحاريص.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة بكثافة في أجواء شبعا، كما سُجل إطلاق قنبلتين مضيئتين في أجواء الناقورة، في مؤشر على نشاط استطلاعي واسع للعدو على امتداد الخط الحدودي.

وتوغلت بعد منتصف الليل، ثلاث آليات اسرائيلية صغيرة الحجم من نوع ATV في منطقة خلة وردة، في اتجاه الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

