سقوط الترسيم غير واقعي.. ولا حرب

تصدرت بالامس اخبار عن امكانية اسرائيل من تنفيذ هجوم على لبنان، في حين بدء التصعيد الاسرائيلي، فيما تصدرت الاخبار ان مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي يفوض لابيد وبينيت وغانتس بإدارة أي تصعيد محتمل مع لبنان دون الرجوع للحكومة.

هذا وقد أشات المعلومات الأوليّة الى أنّ التخويف من تصعيد عسكري بين لبنان والعدو الإسرائيلي مبالغ فيه.

وكشف مصدر مطلع لموقع الـ “MTV” أنّ الحرب غير واردة وما كلام التصعيد الإسرائيلي سوى محاولة للتجييش الانتخابي قبيل الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّة في ١ تشرين الثاني المقبل.

وأشار المصدر الى أنّ الكلام عن سقوط الاتفاق حول الترسيم غير واقعي، بل الحقيقة هي أنّ الاتفاق مؤجّل لفترة لن تكون طويلة، وهي ستكون مرتبطة أيضاً بالانتخابات الإسرائيليّة.

وأكد المصدر أنّ أكثر ما أضرّ لبنان والاتفاق هو الترويج في الداخل اللبناني للانتصار الذي تحقّق، الأمر الذي أحرج الجانب الإسرائيلي قبيل الانتخابات.

كما لفت الى أنّ حزب الله التزم الصمت حتى الآن ولم يستعجل الاحتفال بالنصر، على عكس بعض القوى السياسيّة.