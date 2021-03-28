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سقوط فتى في منطقة وعرة في جبيل.. والدفاع المدني يتحرك

28 - مارس - 2021
عناصر من الدفاع المدني في جبيل

عناصر من الدفاع المدني في جبيل

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أنقذ عناصر من الدفاع المدني فتى في الـ15 من العمر من التابعية السورية، كان سقط في منطقة جغرافية وعرة في محلة الفدار – جبيل.

وفي التفاصيل، فقد انطلقت العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة 18:15 من تاريخ اليوم، وواصلت السير وسط منحدرات منزلقة لمسافة تقارب الـ250 متراً إلى أن تمكنوا من العثور على الفتى عند الساعة 20:15، وقد تبين أنه سقط وتعرض لإصابات متفرقة.

وعلى الأثر، قام المنقذون بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب، ونقلوه الى مستشفى سيدة ماريتيم لتلقي العلاج اللازم.

وقد واجهت العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها السير على الطرق الوعرة المؤدية الى المكان المنشود ما اضطرهم لاستعمال حبال الانقاذ للتمكن من اخراجه من ذلك المأزق.

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