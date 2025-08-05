سقوط مسيرة في كفرشوبا.. والجيش الإسرائيلي يلقي مناشير تحذيرية في البلدة!

الدرون الإسرائيلية التي سقطت في خراج كفرشوبا

أفادت الوكالة الوطنية، بأنّ “محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من حفارة في “حي الكساير” كانت ترفع الردميات في بلدة ​ميس الجبل​”.

وأضافت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية ثانية فوق حي كروم الشراقي شرق ميس الجبل، من دون وقوع اصابات.

كما أفادت صحيفة “النهار” عن سقوط “درون” إسرائيلية في خراج كفرشوبا، جنوبي لبنان، حيث عمدت محلّقة أخرى لاحقاً إلى تفجيرها.

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت مناشير في خراج البلدة أيضاً تحذر من التعامل مع حزب الله.

وتضمنت هذه المناشير اتهامات مباشرة لحزب الله، جاء فيها: “الحفارة التي قُصفت عملت لأجل إعادة تأهيل البنية التحتية لحزب الله الذين عملوا ضد دولة إسرائيل وضد سكان القرية. لا يوجد أي فائدة اقتصادية في المعاملات المشبوهة مع حزب الله”.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، أن غارة إسرائيلية على مدينة الخيام أدت إلى استشهاد جريح متأثراً بإصاباته البليغة، وسقوط أربعة جرحى.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارة من مسيّرة استهدفت حيّ المسلخ القديم في الخيام.

إلى ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت حبيل.

وأطلق الجيش الإسرائيلي أيضاً قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب.