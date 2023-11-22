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سكاف: الأحداث تُمعن في تغييب لبنان عن مجزرة ترتيب شرق أوسط جديد

منذ 17 دقيقة
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

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أشار النائب غسان سكاف عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “في ظل طوفان الأخطار وتحلل الدولة وشلل السلطة تأتي ذكرى الاستقلال”.

وأضاف: “ثمانون سنةً مليئةً بالإخفاقات ولم نتعلم كيفية المحافظة على استقلال بلاد الأرز، بل أمعنا في تفتيته. في عيد الاستقلال الثمانين نفتقد رسالة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين في ظل أحداثٍ تمعن في تغييب لبنان عن مجزرة ترتيب شرق أوسط جديد، في مفاوضات وراء الكواليس لن تلحظ حكمًا من يغيبون أنفسهم”.

تابع: “اليوم، التنازلات مطلوبة ووحدة الصف والتعالي عن الخلافات الداخلية حتمية، وإلا سنصل إلى الذكرى الواحدة والثمانين للاستقلال أشلاءً”.

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