سكاف: الأحداث تُمعن في تغييب لبنان عن مجزرة ترتيب شرق أوسط جديد

أشار النائب غسان سكاف عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “في ظل طوفان الأخطار وتحلل الدولة وشلل السلطة تأتي ذكرى الاستقلال”.

وأضاف: “ثمانون سنةً مليئةً بالإخفاقات ولم نتعلم كيفية المحافظة على استقلال بلاد الأرز، بل أمعنا في تفتيته. في عيد الاستقلال الثمانين نفتقد رسالة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين في ظل أحداثٍ تمعن في تغييب لبنان عن مجزرة ترتيب شرق أوسط جديد، في مفاوضات وراء الكواليس لن تلحظ حكمًا من يغيبون أنفسهم”.

تابع: “اليوم، التنازلات مطلوبة ووحدة الصف والتعالي عن الخلافات الداخلية حتمية، وإلا سنصل إلى الذكرى الواحدة والثمانين للاستقلال أشلاءً”.

في ظل #طوفان الأخطار وتحلل #الدولة وشلل #السلطة تأتي ذكرى #الاستقلال. ثمانون سنةً مليئةً بالإخفاقات ولم نتعلم كيفية المحافظة على استقلال بلاد الأرز بل أمعنا في تفتيته. في #عيد_الاستقلال الثمانين نفتقد رسالة #رئيس_الجمهورية الى #اللبنانيين في ظل أحداثٍ تمعن في تغييب #لبنان عن… pic.twitter.com/7bq3jUJS33 — Ghassan Skaf,MD (@ghassanskaff) November 22, 2023