سكاف: الانتخابات الرئاسية ما بعد "طوفان الأقصى" لن تكون كما قبله

رأى النائب المستقل غسان سـكاف أنّ الانتخابات الرئاسية ما بعد “طوفان الأقصى”، لن تكون كما قبله.

سكاف اعتبر في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أنّ نتائج الحرب ستغيّر في أساس المعادلة الإقليمية الراهنة وستنعكس حتمًا، على الداخل اللبنانيّ سلبية كانت أو إيجابية.

ولفت سكاف إلى أنّه كان من المفترض انسحاب التفاهم، الذي انتهى بالتمديد لقائد الجيش، على الاستحقاق الرئاسيّ، خصوصًا أنّ المساعي الداخلية للوصول إلى توافق بين القوى السياسية، مازالت قائمة وتعمل على اجتراح حلّ عمليّ ينهي الشغور الرئاسيّ.

وقال: “علمًا أنّ المطلوب ليس تعيين رئيس، إنّما انتخاب رئيس وفقًا للآليتين الدستورية والديموقراطية، وذلك من خلال التوافق على إدخال مرشح ثالث إلى السباق الرئاسيّ بالتوازي مع مرشحي المعارضة والممانعة، على أن يُختار من ضمن سلة أسماء توافقية، لا يصطدم لا بـ”فيتو” مسبق من الثنائيّ الشيعيّ، ولا باعتراض القوات اللبنانية أو التيار الوطنيّ الحر، ولا أن ترسم أعضاء اللجنة الخماسية علامة استفهام حوله”.