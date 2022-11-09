سكاف: اللبنانيون يُمارسون اليوم "لعبة انتحار"

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة النائب غسان سكاف الذي قال بعد الزيارة: “تشرفت اليوم بلقاء سيدنا المطران الياس عوده في هذا الصرح الوطني الجامع الذي لعب تاريخيا دورا مفصليا في كل الأزمات. نحن اليوم في أزمة لبنانية كيانية، أزمة مصيرية، نشهد تفكك وتحلل الدولة. تباحثت مع سيدنا الياس في المستجدات الوطنية ووضعته بصورة التحركات التي نقوم بها بهدف إبقاء التواصل بين القوى السياسية”.

أضاف: “نحن اليوم في لحظة شغور رئاسي متجدد للمرة الثالثة بعد اتفاق الطائف وجلسة انتخاب الرئيس التي ستحصل غدا الخميس ستكون أول جلسة لانتخاب الرئيس بعد دخولنا في الفراغ الرئاسي”.

تابع: “نحن نعيش اليوم في بلد أصبح فيه تصريف الأعمال شيئا عاديا، والفراغ الرئاسي مقبولا، وأصبحت الورقة البيضاء في هذا البلد الذي أصبح أسود نجد لها تبريرا وإخراجا فنيا مدعوما بفتاوى تسمى دستورية”.

واكد “اننا نحن كنواب علينا واجب وطني للعمل على إنتاج رئيس للجمهورية ليس فقط لملء الفراغ ولكن رئيس جمهورية يكون فاعلا للخروج من النفق الذي نحن فيه. نحن مع دعوة المجلس النيابي إلى انعقاد دائم من أجل إنتاج رئيس للجمهورية. التوافق السياسي يؤدي إلى إنتاج رئيس جمهورية في القريب العاجل يكون ضامنا لهذا التوافق السياسي، ولكن لا نبغي الوصول إلى أي اتفاق مثلما حصل سنة 2016”.

وختم: “نعلم أنه بسبب التوازنات السلبية في المجلس النيابي معركة رئاسة الجمهورية هي معركة نصاب، فلنذهب إلى مبارزات متعددة المرشحين داخل البرلمان اللبناني من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولا نذهب إلى توازنات سلبية أو مبارزات سلبية لإسقاط النصاب. علينا اليوم كلبنانيين أن ننتقل من لعبة طاولة الزهر التي هي لعبة الحظ التي يمارسها اللبنانيون، وأخيرا لعبة الروليت الروسية التي هي لعبة انتحار والتي يمارسها اللبنانيون اليوم، علينا الانتقال إلى لعبة الشطرنج أي لعبة “الاستراتيجيا”. البلد في شلل وفي فشل وأصحاب القرار اليوم غير قادرين أن يديروا الفشل”.