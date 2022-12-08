الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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سكاف: المرشح الوحيد الجدي للرئاسة هو معوّض والتعطيل يأتي من فريق الممانعة

منذ ساعة واحدة
النائب غسان السكاف

النائب غسان السكاف

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أكد النائب غسان سكاف أنّ تطيير النصاب يتمّ من الفريق الآخر واتهام السياديين بذلك فيه عدم جدية، لافتًا الى أنّ “إعادة انتظام الدولة يكون بانتخاب رئيس لهرم الدولة وهناك مسار اخفاق تصاعدي في عملية الانتخاب”.

وقال سكاف في حديث عبر “mtv”: “نذهب لحوار داخلي ينتج مناعة داخلية، والتعطيل يأتي من فريق الممانعة ومن فريق المعارضة ببعثرة الأصوات في جلسة انتخاب الرئيس”.

وأوضح أنّ “المرشح الوحيد الجدي للرئاسة هو النائب ميشال معوّض الى حين حسم أمر سليمان فرنجية من قبل محور الممانعة”، مؤكداً أنّ التفتيش عن بديل لميشال معوّض يجب ان يتم بموافقته.

كما رأى سكاف أنّ “هناك تعطيل للجلسات الى حين اقناع حليف حزب الله بسليمان فرنجية والمراهنة على هلع بكركي وحزب الله سدد هدفا في مرمى النائب جبران باسيل”.

واعتبر أنّ “الحوارات الثنائية لا توصل الى حلّ”، لافتًا الى أنّ “حزب الله منفتح على أي حوار لانتخاب رئيس للجمهورية والقيام بمسعى داخلي والتوافق الداخلي أفضل من تدخّل خارجي”.

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