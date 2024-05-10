سكاف: النزوح السوري يشكل خطراً وجودياً على لبنان

أكّد النائب غسان سكاف أنّ “النزوح السوري يشكل خطرًا وجوديًا على لبنان، لكنه الموضوع الوحيد الذي يجمع عليه اللبنانيون كافة”.

وأوضح سكاف، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، انه “بعد المواقف الرافضة لقبول الحكومة الهبة الأوروبية لبى رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة هذه الهبة وتأمين غطاء شرعي لها من خلال جلسة للمجلس النيابي الذي تكمن مهمته في التدقيق من عدم وجود بنود مخفية في القرار الأوروبي”، لافتًا إلى أنه “من الواضح أن هناك شرطًا واحدًا في القرار وهو دعم ضبط الحدود اللبنانية لمنع التفلت في النزوح السوري إلى لبنان”.

وأشار إلى أن “عدم وجود بند لعودة النازحين هو قرار لإبقائهم في لبنان”، معتبرًا أن “زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى لبنان تبرهن أولوية هذا الملف لدى المجتمع الدولي”.