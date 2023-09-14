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سكاف: حظوظ اختراق الأزمة الرئاسية أصبحت أفضل

منذ 5 دقائق
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب غسان سكاف الذي قال بعد اللقاء “التقيت اليوم سماحة المفتي للتهنئة بتمديد ولايته، وشددنا على الدور الوطني الذي لعبته هذه الدار في الأزمات في الماضي وما زالت، ونحن نعول على حكمة سماحته لإخراج لبنان من الأزمة التي هو فيها”.

وأضاف: “التقينا اليوم مبعوث الرئيس الفرنسي الوزير جان إيف لودريان وأرى أنّ حظوظ اختراق الأزمة الرئاسية في لبنان أصبحت أفضل اليوم بسبب التطورات الخارجية، علينا كلبنانيين أن نتحرك داخليًا، وأن نلتقط هذه الفرصة وأن نستغل التطورات الخارجية من أجل إنقاذ لبنان، فعلًا وضع اليوم لبنان على مرتبة أعلى في مستوى الأولويات الخارجية، ويجب أن نلتقط هذه الفرصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

وتابع: “قدمنا ورقة للوزير لودريان من أجل الحث على الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية، ونحن كنا قد طلبنا من دولة الرئيس بري أن يقوم بدعوة مع تاريخين: الدعوة الأولى للحوار الوطني بجولات حوارية متتالية لمدة سبعة أيام. والتاريخ الثاني هو دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة انتخاب ودورات متتالية. إذن جلسات حوارية متتالية لسبعة أيام، ثم جلسة في دورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس جمهورية من دون إسقاط النصاب ومهما كانت نتائج الجولات الحوارية”.

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