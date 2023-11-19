سكاف: عارٌ علينا أن تنتصر خلافاتنا على أمننا الوطني والقومي

رأت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف أن “لا حروب ولا خطر ولا تطويق بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط بزنار نار تهزّ جمودنا وتحرّك شعورنا الوطني حيال شغورنا من رأس الدولة إلى بقية المؤسسات الأمنية”.

وكتبت سكاف عبر منصة “إكس”: “ما هذه البلاد العنيدة بطواقمها السياسية والحزبية التي لا تجد لها مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية بعد ١٣ شهر على فراغ بعبدا!! فالخطر لم يعد في سدة الرئاسة وحده بعدما بدأ يتسلل الفراغ إلى القيادة العسكرية ولاحقًا قوى أمن”.

وأكدت “نحن محكومون بالخلاف.. وإن تسبب بكشف لبنان أمنيًا.

‏وتلك جريمة واستسهال وتسيّب، وعار علينا أن تنتصر خلافاتنا على أمننا الوطني والقومي”.

لا حروب ولا خطر ولا تطويق بلادنا ومنطقة الشرق الاوسط بزنار نار تهزّ جمودنا وتحرّك شعورنا الوطني حيال شغورنا من رأس الدولة الى بقية المؤسسات الامنية .

ما هذه البلاد العنيدة بطواقمها السياسية والحزبية التي لا تجد لها مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية بعد ١٣ شهر على فراغ بعبدا !!… — Myriam Skaff (@MyriamSkaff) November 19, 2023