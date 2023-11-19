الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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سكاف: عارٌ علينا أن تنتصر خلافاتنا على أمننا الوطني والقومي

منذ 4 دقائق
ميريام سكاف

ميريام سكاف

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رأت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف أن “لا حروب ولا خطر ولا تطويق بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط بزنار نار تهزّ جمودنا وتحرّك شعورنا الوطني حيال شغورنا من رأس الدولة إلى بقية المؤسسات الأمنية”.

وكتبت سكاف عبر منصة “إكس”: “ما هذه البلاد العنيدة بطواقمها السياسية والحزبية التي لا تجد لها مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية بعد ١٣ شهر على فراغ بعبدا!! فالخطر لم يعد في سدة الرئاسة وحده بعدما بدأ يتسلل الفراغ إلى القيادة العسكرية ولاحقًا قوى أمن”.

وأكدت “نحن محكومون بالخلاف.. وإن تسبب بكشف لبنان أمنيًا.
‏وتلك جريمة واستسهال وتسيّب، وعار علينا أن تنتصر خلافاتنا على أمننا الوطني والقومي”.

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