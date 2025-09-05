الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
سكاف: على الحكومة عدم تفويت فرصة ترسيخ منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد

منذ 24 دقيقة
النائب غسان سكاف

كتب النائب غسان سكاف عبر منصة “اكس” : “كلما أطلت بوادر حلول في لبنان، يعمل المتربصون شراً بالبلد إلى التصدي لها من خلال إما تفجير عسكري أو تصعيد وانقسام سياسي، بدءاً بالنقاط الخمس التي استحدثتها إسرائيل في الجنوب وصولاً إلى القصف المدمّر عشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لعرض خطة الجيش المتعلقة بحصرية السلاح”.

واضاف:”إن غرق اللبنانيين في مداولات لا تنتهي تحت عنوان نزع سلاح حزب الله من جهة، وتمسك الحزب بسلاحه من جهة اخرى، لا يزعج إسرائيل بل يخدمها. واذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تدفع باتجاه تسليم هذا السلاح إلى الجيش اللبناني فليس هذا ما تسعى اليه إسرائيل التي قامت لأشهر مضت بتدمير مخازن سلاح الحزب وتصفية كوادره القادرة على استخدام هذا السلاح. أما حزب الله، وفي محاولة منه لشراء الوقت، يعطي إسرائيل مجاناً رخصة تدميرية إضافيّة مدعومة دولياً لتصفية ما تبقى من قوة لديه بينما المطلوب منه اليوم تحكيم العقل والتأقلم مع تبدلات موازين القوى واستثمار ما تبقى لديه من سلاح لمصلحة الجيش وتلافي تدميره ، وبالتالي تدمير ما تبقى من بنية تحتية لبنانية”.

وختم:”المطلوب من الحكومة عدم تفويت هذه الفرصة التاريخيّة التي تقود إلى ترسيخ منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد، وذلك بضمّ جميع اللبنانيين تحت أجنحتها دون استثناء في مقابل تسليم السلاح”.

