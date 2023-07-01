سكاف: لا نريد حواراً بشعارات ولا بشروط مسبقة

أشار النائب غسان سكاف أن الوزير السابق زياد بارود تمنى على كل من يريده مرشحاً أن لا يضع اسمه في صندوق الاقتراع كي لا يدخل في معركة المواجهة المسيحية، وأضاف عبر “صوت لبنان”، لا نريد حواراً بشعارات ولا بشروط مسبقة.

وأردف: “مستعدون للحوار ونحاول التحرّك لكسر الحواجز بين مكونات الوطن وكنا قد كسرناه في جلسة 14 حزيران حيث استطعنا استقطاب العديد من النواب حول اسم المرشح جهاد أزعور، ولكن المطلوب مبادرة حوارية وليس مناورة حوارية بشروط مسبقة ليكون أساس الحوار طمأنة اللبنانيين ولتكون فرنسا راعية لهذا الحوار.”

وتابع: “مرشحنا الوزير السابق جهاد أزعور وطني ووسطي والوسطية هي خبرة وشجاعة وأخلاق، وكان من المؤكد أن هناك اجماع مسيحي على اسم أزعور لذلك لن يكون للوزير السابق زياد بارود مصلحة بزج اسمه كاسم مواجهة بوجه الاجماع المسيحي وأجرينا اتصالات مع الجميع وشرحنا لهم اسباب اختيارنا للمرشح له.”