السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سكاف: لا نريد حواراً بشعارات ولا بشروط مسبقة

منذ 7 ساعات
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

A A A
طباعة المقال

أشار النائب غسان سكاف أن الوزير السابق زياد بارود تمنى على كل من يريده مرشحاً أن لا يضع اسمه في صندوق الاقتراع كي لا يدخل في معركة المواجهة المسيحية، وأضاف عبر “صوت لبنان”، لا نريد حواراً بشعارات ولا بشروط مسبقة.

وأردف: “مستعدون للحوار ونحاول التحرّك لكسر الحواجز بين مكونات الوطن وكنا قد كسرناه في جلسة 14 حزيران حيث استطعنا استقطاب العديد من النواب حول اسم المرشح جهاد أزعور، ولكن المطلوب مبادرة حوارية وليس مناورة حوارية بشروط مسبقة ليكون أساس الحوار طمأنة اللبنانيين ولتكون فرنسا راعية لهذا الحوار.”

وتابع: “مرشحنا الوزير السابق جهاد أزعور وطني ووسطي والوسطية هي خبرة وشجاعة وأخلاق، وكان من المؤكد أن هناك اجماع مسيحي على اسم أزعور لذلك لن يكون للوزير السابق زياد بارود مصلحة بزج اسمه كاسم مواجهة بوجه الاجماع المسيحي وأجرينا اتصالات مع الجميع وشرحنا لهم اسباب اختيارنا للمرشح له.”

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
    وزير المهجرين: سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى
    استخدام الهاتف الذكي- تعبيرية
    الأهالي يُناشدون.. لا دش ولا إنترنت!
    حريق
    إخماد حريق في محيط المطار

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
    حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
    احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
    باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
    الأزمة في لبنان - تعبيرية
    صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!