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سكاف: لضرورة انتخاب الرئيس الجديد وليس تعيينه أو التوافق عليه

منذ 14 ثانية
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

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تمنى النائب غسان سكاف انضمام الكويت إلى اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، والمعنية بإنجاز الملف الرئاسي، مشيدًا بالدور التاريخي للكويت ومبادراتها الفاعلة في دعم سيادة لبنان واقتصاده ونهضته، مشددًا على ضرورة انتخاب الرئيس الجديد وليس تعيينه أو التوافق عليه.

ووصف سكاف في حديث لـ”الأنباء” الكويتية العلاقات الكويتية ـ اللبنانية، بأنها “علاقات تاريخية في مجملها تقوم على أسس صلبة من الأخوة والصداقة والثقة والاحترام المتبادل”.

سكاف عدّد مساهمات الكويت في دعم لبنان، معربًا عن الامتنان للدور الفاعل الذي قامت به في هذا الصدد، حيث ساهمت مساهمة فاعلة في نهضة لبنان، مذكرًا ببناء الصوامع في مرفأ بيروت بقرض تنموي كويتي عام 1969، لافتًا إلى أن تلك الصوامع حمت العاصمة خلال انفجار المرفأ عام 2020، فلولا وجود الصوامع لكان الضحايا بالآلاف وحجم الدمار أكبر بكثير.

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