سكاف: للبدء بحوار داخلي قبل أن يفرضه الخارج علينا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب غسان سكاف، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

بعد اللقاء، قال النائب سكاف: “بحثت اليوم مع دولة الرئيس مسألة تعطيل جلسات الانتخاب في المجلس النيابي واعتقد ان التعطيل المتمادي سوف يؤدي الى تدخل أكبر وتدخل مهين من المجتمع الدولي في المسألة اللبنانية في دولة تدعي الاستقلال. فاللبنانيون لم يعد يعنيهم الاهتمام كثيرا بجلسات الانتخاب بعد ان أصبحت لقمة عيشهم مغمسة بالدم ومغمسة بالدموع، في الواقع طلبت من دولة الرئيس ان يبدأ فورا بحوار داخلي قبل ان يفرض الخارج علينا البدء بالحوار ولتواكب المناعة الداخلية ما سوف ينتج عن هذا الحوار اي مسعى خارجي لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “كما بحثت مع دولة الرئيس في مسألة الجريمة المنظمة وكأننا قد دخلنا في عصر الجريمة المنظمة اليوم، وبخاصة أننا نتخوف من أن يؤدي التدهور الاقتصادي الى مزيد من هذه الجرائم التي ترتكب تحت تأثير المخدرات ونسبة الشباب المدمن الى إرتفاع”.

وختم النائب سكاف :” كما تطرقنا الى مسألة إعتكاف القضاة وهو ما يساهم بطريقة غير مباشرة بتشريع الجريمة لأن المجرم يعرف ان إجرامه ربما لن يؤدي به الى السجن”.