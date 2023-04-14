سكاف: لوجوب الاسراع في انهاء الشغور الرئاسي

عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، مع النائب غسان سكاف لآخر تطوّرات الإستحقاق الرئاسي وأهمية انجازه في أسرع وقت.

وعقب اللقاء، قال سكاف: “اجتمعنا اليوم مع جعجع وتباحثنا بالانتخابات الرئاسية التي باتت ضرورة في الوقت الراهن، بحيث طرحت عليه توحيد المعارضة على اسم مرشح واحد نواجه به اي مرشح آخر. اذ اننا ندرك ان المجلس النيابي في حالة توازن سلبية مع وجود نحو 45 نائبا من المعارضة في مقابل العدد نفسه تقريبا لمحور الممانعة، الى جانب 30 نائبا من المترددين”.

واذ شدد على “وجوب الاسراع في انهاء الشغور الرئاسي من خلال انطلاق العملية الانتخابية عقب الأعياد، وعندها ليحدد المترددون خيارهم ويقرروا توجههم”، ذكّر سكاف ان “لبنان يتمتّع بنظام ديمقراطي ما يقتضي تقبل نتائج الانتخابات، مهما كانت، وتهنئة من يفوز في النهاية”. وأكد ان “”وقت المسرح انتهى” بفصله الأول ويُفترض الانتقال الى الفصل الثاني والاخير حيث لا مكان للأوراق البيضاء والشعارات كما لاسقاط النصاب”.

ردا على سؤال، أجاب: “نعمل للتوافق على اسم مرشح موحّد للمعارضة يواجه المرشح المطروح في المقلب الآخر”.

اما عن موقفه من الإنتخابات البلدية والاختيارية، فأعلن انه “ضد تأجيل هذا الاستحقاق اذ على المؤسسات الدستورية ان تعمل من جديد”، لذا رأى انه “اذا تمكّنا من انتخاب رئيس جديد للبلاد ستتشكّل بعدها حكومة وعندها سينتظم عمل المؤسسات”.