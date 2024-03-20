سكاف من بكركي: أودعت صاحب الغبطة مبادرة جديدة للوصول الى انتخاب رئيس

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، في الصرح البطريركي، في بكركي، النائب غسان سكاف وعرض معه الأوضاع الراهنة.

وبعد اللقاء، أشار سكاف إلى أن “ما يجري في لبنان هو عملية تنقيب عن رئيس للجمهورية”، وقال: “في هذا الإطار، أودعت صاحب الغبطة مبادرة جديدة من أجل الوصول الى انتخاب رئيس في أسرع وقت”.

زأضاف: “لا يوجد أي دستور يلحظ غياب لرئيس الجمهورية”.

وتابع: “على الوساطات أن تكون سرية، خصوصا مع بدء طرح أسماء، ما يستوجب ضرورة السرية”.

واعتبر أن “حصول هدنة في غزة سيبرد جبهة الجنوب، الأمر الذي سيشعل ملف الرئاسة”، وقال: “على الجميع أن يكونوا حاضرين للتوافق أقله على الصعيد الداخلي”.