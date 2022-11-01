سكاف: هناك من يسوّق للفراغ الرئاسي سعيًا للوصول إلى الكرسي

لفت النائب غسان سكاف الى أن رسالة عون الى النواب بسحب التكليف من الرئيس ميقاتي لن تغير شيئاً من واقع الحال وهي لزوم ما لا يلزم.

سكاف اعتبر في حديث مع “الانباء” الالكترونية أن الأمر واضح في أية مقاربة دستورية، فهناك جدل دستوري وجدل سياسي، وما يجعل الأمور تصبّ باتجاه الخروج من الأزمة إنتاج رئيس جمهورية في أسرع وقت.

كما رأى في عدم توسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وعدم التشريع عنصراً مساعداً قد يساهم بالاسراع في انتاج رئيس للجمهورية، لافتاً الى أن الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري أكان عبر طاولة كاملة أو ثنائية قد يساعد بالوصول الى حل، معتبرًا ان الحديث عن اطالة أمد الشغور الرئاسي يوحي بأن هناك من يسوّق لهذا الموضوع ممن لديه مصلحة بأن يستمر الفراغ لفترة طويلة، فكلما طال الفراغ هناك من يعتقد أنّ تبدّل الظروف قد يساعده للوصول الى الرئاسة، باعتبار أنّ كل هذه الامور تصب في مصلحتهم الشخصية وتعزز حظوظهم بذلك.

وأشار سكاف إلى أن ما هو قائم اليوم في العام 2022 لا يمكن مقارنته بما كان قائماً في العام 2014. في ذلك الوقت كان احتياطي مصرف لبنان 60 مليار دولار، اليوم أصبح 10 مليار دولار، وإذا استمررنا بالدعم لن نملك شيئا. فالوضع اليوم لا يمكن مقارنته بالماضي، داعياً الى انهاء الفراغ لأن هناك من يعمل لإدخال البلد في فوضى دستورية قد تتحول الى فوضى اقتصادية وفوضى أمنية، مستغرباً تركيز البعض على استخدام بعض المفردات مثل الحديث عن الفوضى.