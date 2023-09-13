سكاف يكشف: تطوّرات "لم تكن في الحسبان".. وحوار بمن حضر!

أوضح النائب غسان سكاف أنّه “بعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة إلى بيروت، حصلت تطوّرات لم تكن في الحسبان، أعادت الملف الرئاسي اللبناني إلى مرتبة أعلى في سلّم الاهتمامات الدولية، وبخاصة الفرنسية، وهذا ما سيدفع بالموفد الفرنسي إلى بذل جهد إضافي لإنجاح مبادرته”.

سكاف قال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “علينا كلبنانيين أن نستغلّ الوضع الإقليمي والدفع الفرنسي المتجدد لانتخاب رئيس”، ورجح “إعلان حوار بمن حضر”، مبديًا تفاؤله “بالاقتراب إلى حل بانتخاب رئيس للجمهورية بسبب التطورات الإقليمية والدولية”، وكاشفًا عن “جهوزية قطر للقيام بمبادرة في حال فشلت مبادرة لودريان”.

وقال: “دعيت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد تواريخ الحوار والانتخاب لإعطاء مصداقية لمبادرته، فإذا قام بري بهذه الخطوة سيغير البعض من الرافضين والمترددين للحوار رأيه بالمشاركة”، مشيرًا إلى أن “الحوار لا يكون بشروط مسبقة إنما ضمن أهداف محددة وإطار محدد”.

وأعلن مشاركته في الحوار، مشدّدًا على أنّ “الحوار يجب أن يؤدي إلى انتخاب رئيس”.