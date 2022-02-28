الأثنين 27 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
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سكب “البنزين” على نفسه.. هذا ما حصل مع متقاعد في قوى الأمن

منذ 5 ساعات
مواطن يحرق نفسه

مواطن يحرق نفسه

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بسبب السياسة التي تعتمدها المصارف، مع تزايد الأزمة الإقتصادية والمعيشية سوءا في البلد، أصبح اللبناني يتخبط وسط تراكم الأزمات وغلاء المعيشة.

لا تختفي عن مسامعنا، كل يوم، تزايد حالات الانتحار، وآخرها، عنصر في “تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي”، في مدينة صور، حيث حاول إحراق نفسه امام أحد المصارف في محلة جل البحر – صور، احتجاجا على السياسة التي يتعمدها المصرف المذكور وعدم تسهيله قبض راتبه الشهري مقفلين الأبواب في وجه.

فقام بسكب مادة البنزين على نفسه ولكن عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وزملاءه حالوا بينه وبين اشعال النار وسحبوا منه “الولاعة” .

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