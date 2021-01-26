الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سكرية: ضعف المستوى البشري والتجهيزي في مستشفيات عدة رفع نسبة الخطورة

26 - يناير - 2021
رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية

رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية – الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، أن “الأصوات المسؤولة تتصاعد محذرة من خطورة الوضع الصحي نتيجة انتشار الكورونا وتجاوزها قدرة المستشفيات، وهذا أمر صحيح، لكن ثمة تجاهلا لسبب رئيسي أدى إلى رفع نسبة الخطورة، يتمثل بضعف المستوى البشري والتجهيزي في مستشفيات عدة مصنفة بما يفوق واقعها”.

وأشار إلى أن “الكثير من غرف العناية الفائقة دون المواصفات التي كانت تكتمل شطارة و”تزبيطا” إبان التصنيف وفي غياب مهندس صحي، ولقد قاربنا هذا الملف سابقا وحذرنا منه، أما فضائح الأوكسجين المشتعلة مع الكورونا، فإننا نذكر بملفات غرف عمليات لمستشفيات لطالما استخدمت أوكسجينا منقوصا أو مخلوطا بالهواء. واليوم ازدهرت السوق السوداء لأجهزة التنفس وماكينات الأوكسجين المضروبة النوعية، من دون محاسبة أو مساءلة، عدا عن الفساد المستشري في الدواء والكمامات وفحوص الـ pcr”.

وختم سكرية: “الوضع خطير لكن تراكم الفساد المستمر رفعه إلى درجة شديد الخطورة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الوزير علي حمية
أول تعليق لوزير الأشغال بعد حادثة جورج الراسي.. "لن أقف مكتوف الأيدي"
وزير الإعلام زياد مكاري
وزير الإعلام تابع مناقشة قانون الإعلام مع وفد الوكالة اليابانية
لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
3 حالات وفاة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لبنان
ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
رامي مخلوف
ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
جبران باسيل
باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته