سكرية: ضعف المستوى البشري والتجهيزي في مستشفيات عدة رفع نسبة الخطورة

رأى رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية – الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، أن “الأصوات المسؤولة تتصاعد محذرة من خطورة الوضع الصحي نتيجة انتشار الكورونا وتجاوزها قدرة المستشفيات، وهذا أمر صحيح، لكن ثمة تجاهلا لسبب رئيسي أدى إلى رفع نسبة الخطورة، يتمثل بضعف المستوى البشري والتجهيزي في مستشفيات عدة مصنفة بما يفوق واقعها”.

وأشار إلى أن “الكثير من غرف العناية الفائقة دون المواصفات التي كانت تكتمل شطارة و”تزبيطا” إبان التصنيف وفي غياب مهندس صحي، ولقد قاربنا هذا الملف سابقا وحذرنا منه، أما فضائح الأوكسجين المشتعلة مع الكورونا، فإننا نذكر بملفات غرف عمليات لمستشفيات لطالما استخدمت أوكسجينا منقوصا أو مخلوطا بالهواء. واليوم ازدهرت السوق السوداء لأجهزة التنفس وماكينات الأوكسجين المضروبة النوعية، من دون محاسبة أو مساءلة، عدا عن الفساد المستشري في الدواء والكمامات وفحوص الـ pcr”.

وختم سكرية: “الوضع خطير لكن تراكم الفساد المستمر رفعه إلى درجة شديد الخطورة”.