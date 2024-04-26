سلاح بحوزة حزب الله يثير قلقاً في منطقة الشرق الأوسط!

مع تصاعد حدة التوتر العسكري والأمني في عدة مناطق في الشرق الأوسط، تنشط تحذيرات جدية من مراكز دراسات ومنظمات دولية، حول خطورة انتشار الأسلحة بشكل غير منضبط، وخاصة الصواريخ الخفيفة والمحمولة.

منظمة “سمول آرمز سورفاي” البحثية المستقلة أشارت في تقرير لها إلى أن من أكبر المخاطر القادمة انتشار الأنظمة الدفاعية المحمولة أرض – جو المعروفة اختصارا بالإنجليزية بـ”Manpads” والتي بالإمكان استخدامها لاستهداف طائرات مدنية وعسكرية على السواء.

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتشارا مقلقا للصواريخ الخفيفة أرض – جو، لا سيّما في أوساط المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة مثل الحوثيين وحزب الله، وفق ما أفاد تقرير لمنظمة “سمول آرمز سورفاي”.

وأفاد تقرير المنظمة بأنه “بالرغم من الجهود المبذولة منذ فترة طويلة للحدّ من الانتشار غير القانوني لهذه الأنظمة (الصواريخ الخفيفة أرض- جو)، تستمر المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط في اقتنائها، ومن بين مستخدمي أنظمة “مانبادز” الذين حدّدتهم المنظمة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش وحزب الله وحزب العمّال الكردستاني والحوثيون”.

وتابع: “رصدت المنظمة 12 نموذجا مختلفا من أنظمة “مانبادز” التي تُقذف عادة بجهاز محمول على الكتف، في ترسانات المجموعات المسلحة في 13 بلدا من بلدان المنطقة الـ26، بين 2015 ومنتصف 2023″.

كما جاء في التقرير أن “أنظمة مانبادز الصينية الصنع تحلّ تدريجا محل النماذج السوفياتية/ الروسية”، مع الإشارة إلى أن غالبيتها يصل إلى المنطقة عبر بلدان ثالثة تستوردها.

وتنتشر كذلك نماذج من صنع كوريا الشمالية في المنطقة وخصوصا في سوريا.

إلى ذلك، أضاف التقرير: “رصدت أجهزة قديمة الطراز في البلدان الـ13 المعنية، ومن بينها أربعة لا تملك سوى نماذج قديمة، غير أن “مجموعات مسلحة في تسع دول على الأقل لديها” أنظمة “مانبادز” أكثر حداثة ذات قدرات أكثر تطورا لا سيّما في ما يتعلق بالأهداف العسكرية”.

وأضاف التقرير “بالاستناد إلى مقابلات مع خبراء، دحضت المجموعة الفكرة السائدة بشأن محدودية استخدام هذه الأسلحة، مستشهدة خصوصا باستعمال نماذج تعود إلى عشرات السنوات في قطاع غزة والعراق”.

وخلصت المنظمة إلى أن “تحويلات الحكومات الأجنبية تشكّل المصدر الرئيسي” لهذه الأسلحة، ومن بينها إيران التي يبدو أنها “المزوّد الأكبر”.

وأشار التقرير إلى أن “إيران توفر هذه الأسلحة لحلفائها في ما يعرف بـ”محور المقاومة”، من حزب الله والحوثيين في اليمن وعدة جماعات مسلحة في العراق وسوريا”.