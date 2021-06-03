سلامة: التعميم 151 ما زال ساري المفعول... وأموال الناس "ما راحت"

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم اجتماعاً مالياً وقضائياً ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، خصص للتداول في التداعيات التي نتجت عن اصدار مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً بوقف تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان الرقم ١٥١.

بعد الاجتماع أكد سلامة ان “التعميم 151 ما زال ساري المفعول بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه”.

أضاف: أموال الناس “ما راحت” وسنصدر تعميم قريباً لاعادة أموال المودعين.

تابع حاكم مصرف لبنان: مصرف لبنان “مش مفلس”.

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وفي السياق، اكد المجتمعون على ضرورة التعاون بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان.