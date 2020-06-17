سلامة: سنعمل على استقرار الدولار.. وإحتياطات المركزي ليست بخطر

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اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لوطالة عالمية إلى ان البنك المركزي يهدف لدفع سعر الدولار الأميركي للانخفاض بالإتفاق مع صيرافة العملة المرخصين للمساعدة في استقرار الأسعار بقدر استطاعته.

وردا على سؤال، أجاب سلامة: لم أقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات، مضيفاً “هدفنا بالاتفاق مع الصيرافة المرخصين هو دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، لنساهم بقدر استطاعتنا في استقرار الأسعار”.

واضاف: “هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقداً ونأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات لجلب الثقة”.

وتابع سلامة: “الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط، وهذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ليست في خطر”.

وختم مؤكداً: “المصرف المركزي ملتزم دومًا بالحفاظ على استقرار الليرة أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف”.