سلامة “فار من العدالة” والقاضية عون تلوح بملاحقة عماد عثمان

لم تتمكن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، مرة جديدة من استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الدعوى المقامة ضده من الفريق القانوني لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس وتبديد الأموال العامة وتبييض الأموال، وذاك بعد امتناع سلامة عن المثول أمامها، وعدم تمكن جهاز أمن الدولة من تنفيذ مذكرة الاحضار التي أصدرتها بحقه بحجة عدم العثور عليه. وترددت معلومات عن قوة من فرقة الفهود في قوى الأمن الداخلي، منعت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة من الدخول إلى منزل سلامة في الرابية لإحضار الى التحقيق.

وكشفت مصادر مواكبة للقاضية عون أنها وجهت كتابا إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان “طلبت فيه تزويدها بمعلومات عما إذا كان ثمة سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسوقه مخفورا أمامها”.

وأكدت المصادر ل”صوت بيروت انترناشونال” أن المدعية العامة في جبل لبنان طلبت من عثمان جوابا سريعا من عثمان عما اذا كانت هناك موانع قانونية تحول دون احضار سلامة، فإذا كان الجواب نعم، عندها ستبادر إلى فتح تحقيق فوري معه، والادعاء على مدير عام الأمن الداخلي بجنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي واحالته فورا على قاضي التحقيق، أما في حال كان الجواب سلبا وأنه لا مانع من تنفيذ مذكرة الاحضار عندها ستكلف جهاز أمن الدولة مجددا ببقاء مذكرة الاحضار مفتوحة، والبقاء بحالة جهوزية تامة إلى حين تنفيذ مذكرة الاحضار والقبض على سلامة في أي مكان يتواجد فيه وسوقه مخفورا أمامها لاستجوابه واتخاذ القرار المناسب بشأنه”. وقالت المصادر إن سلامة “بات فارا من وجه العدالة”.

ولا تزال القاضية عون ترفض ان تتبلغ دعوى ردها المقدمة من رياض سلامة، وتصر على إبقاء الملف بيدها لأنه مجرد تبلغها الدعوى يفترض بها أن ترفع يدها عن هذه الدعوى فورا.