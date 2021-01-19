سلامة: كلّ الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قمت بها إلى الخارج فبركات وأخبار كاذبة

أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في “مصرف ​لبنان​”، أنّ “حاكم “​مصرف لبنان​” ​رياض سلامة​ يؤكّد أنّه، وكما دائمًا، ملتزم بالقوانين اللبنانيّة والدوليّة المرعيّة الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج”.

ولفتت في بيانن إلى أنّ “الحاكم يطمئن إلى أنّ كلّ الإدعاءات عن تحاويل ماليّة مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائيّة بحقّ كلّ مَن نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة؛ فاقتضى التوضيح”.