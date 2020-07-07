سلامة: لدينا تصور لتوحيد كل أسعار الصرف ولا علاقة لنا بالسوق السوداء

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “لدينا تصور لتوحيد كل أسعار الصرف”، مؤكداً أنه “يبقى سعر صرف الـ1500 ليرة ساري المفعول للمحروقات والقمح و الأدوية و تسكير القروض والمصاريف التربوية والاستشفائية”.

وشدد سلامة في تصريح من السراس الحكومي على أن “الذي يهم البنك المركزي هو مصلحة لبنان بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب”، معتبرا أن “من حق المواطن أن تصان أمواله ضمن حدود معينة، ومعظم الناس إرتاحوا بهذا التدبير”.

وقال سلامة: “السوق السوداء لا علاقة لنا بها، والترويج أن السعر بـ10 آلاف ليرة أهدافه سياسية وتجارية، وهناك سوقين نعمل بهما، سوق الصرافين والسوق الرسمي، ومصدر الأموال للدعم هي من إحتياطي مصرف لبنان، ونمتلك 20 مليار و300 مليون دولار، وأصبحنا نغطي القطاعات الأساسية “.