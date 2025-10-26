سلامة نعى طليع حمدان: برحيله ينكسر غصن من شجرة الثقافة الشعبية اللبنانية

نعى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الشاعر الكبير طليع حمدان، مؤكداً أنّ لبنان فقد برحيله أحد أبرز عمالقة الشعر الزجلي.

وقال سلامة في بيان: “برحيل شاعر المنبرين طليع حمدان، تفقد الثقافة أحد أبرز شعراء الكلمة الملتزمة، الذي عبّر في قصائده عن قضايا الوطن والناس بصدق ونبرة لا تشبه سواه”.

وأضاف: “لم يكن طليع حمدان شاعرًا عاديًا، بل ذاكرة ناطقة لجبل يمشي على قدميه، يحمل التاريخ والكرامة والتقاليد على كتفيه، ويزرع القصيدة كغرسة في أرض لا تموت. برحيله، ينكسر غصن من شجرة الثقافة الشعبية اللبنانية، لكن جذورها تبقى ثابتة، وفي تربتها قصائده تنمو وتكبر وتعلّم”.

وختم سلامة متوجهاً بالتعازي إلى ذوي الراحل ومحبيه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، قائلاً: “سلامٌ على شاعر لا يموت، بل يتحول إلى نغمة في الوجدان وصدى لا يغيب”.