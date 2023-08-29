سلامة يتغيّب عن جلسة اليوم.. والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن توقيفه

قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه، بسبب دعوى المخاصمة التي تقدم بها وكيله اليوم.

وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، وهما انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.

وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت التأمت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي عند الحادية عشرة لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور، وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة، واعتبر أنها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق، وأكد أن وكيله لن يحضر اليوم.