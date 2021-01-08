سلامة يوضح… “الدقة مهمة”

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لوكالة “رويترز” أن تصريحه عن أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة قد انتهى وأننا نتجه نحو سعر صرف معوم، “أخذ في غير سياقه”.

وشدد على أنه قال إن “تعويم سعر صرف العملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مضيفا: “الدقة مهمة”. وكان سلامة قد صرح بعد صمت طويل.

وكشف في تصريحه السابق أنّ سعر الصرف سيُحرَّر ليحددّه السوق. وقال سلامة، في حديث تلفزيوني أنّ اللبنانيين حوّلوا مليار دولار الى خارج لبنان من النظام المصرفي.

واكد الحاكم أنّ الأزمة في لبنان تتجه نحو الاسوأ اذا لم يتم تشكيل حكومة على وجه السرعة تتبنى وتطبق اصلاحات عاجلة. ولفت الى أنّه اقترح، عند بدء الازمة، تطبيق “كابيتال كونترول” تمّ رفضه من القوى السياسية.

وشدّد سلامة على أنّ مصرف لبنان قدّم كل المعلومات الضرورية للتدقيق المالي بحسابات المركزي المطلوبة من المجتمع الدولي، مشيراً الى أنّه ضحيّة حملات ممنهجة لتحميله مسؤولية الانهيار.

وأكد سلامة أنّه لا ينوي الاستقالة، وانما اذا لم تطبّق خطّته لإصلاح النظام المصرفي، فلكلّ حادثٍ حديث.