السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلامه: لبنان يواجه بنية دستورية وسياسية غير مستقرة وغير منتظمة

منذ 50 دقيقة
الوزير السابق يوسف سلامة

الوزير السابق يوسف سلامة

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس “لقاء الهوية والسيادة” الوزير السابق يوسف سلامه في تصريح له: “للأسف، لبنان يعيش في ظلّ بنية دستورية وسياسية غير منتظمة ومستقرة. الإقطاع التاريخي الذي عرفه الكيان القديم كان محدودًا جغرافيًا وعُرف بالإقطاع المناطقي، أما أحزاب اليوم فقد تجاوزت ذلك، ورؤساؤها أصبحوا كملوك، وديمقراطيتها الداخلية معطّلة، فتكاملت على المحاصصة وامتد نفوذها على كامل مساحة البلاد وجميع المواطنين، ما قضى على فرص التغيير”.

وتابع: “نستنتج أنّ الملكية الديمقراطية هي أخطر أنواع الأنظمة الملكية، ومعها أصبح لبنان في مؤخرة المشرق بعدما كان مساهمًا في صياغة شرعة حقوق الإنسان وفي مقدمة الأمم. نعاني من تداعيات ما أسميه ‘ديمقراطية القطيع’، وهي أخطر أنواع الأنظمة، ويجب علينا البحث عن بديل، فالتقاعس من قبل النخب يُعدّ خيانة بحقّ الوطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
    فصل جديد في مسار العلاقات اللبنانية – السورية
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني
    دمشق وبيروت تتوصلان لاتفاق لإعادة السوريين المسجونين بلبنان غير المدانين بالقتل
    العلم اللبناني
    خطة ترامب تدخل مرحلة التنفيذ في غزة وسط توقعات بامتداد التسوية إلى لبنان

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
    وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟
    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
    بيني وكسلر في الضاحية الجنوبية لبيروت
    فيديو.. إسرائيلي في زيارة لمكان اغتيال نصر الله!