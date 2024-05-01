الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام: ‏أتمنى أن يحمل العام المقبل تحسّنا اقتصادياً

منذ 48 دقيقة
أمين سلام

أمين سلام

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر منصة “أكس”:

“تحية احترام وتقدير، لكلّ من يكافح ويبذل من نفسه لتحصيل قوته اليومي وبناء مستقبل أفضل لأسرته وللمجتمع. الفرق بين الواقع والحلم هو العمل، ولهذا نقول أنتم السواعد والعقول التي ستبني لبنان الذي نحلم به، لبنان الجميل لبنان الآمان لبنان الازدهار. ‏أتمنى أن يحمل العام المقبل تحسّنا اقتصادياً، وأن ينعم لبنان وأهله بالإستقرار والأمان، وأن تستعيد الدولة العادلة دورها في إعادة بناء البلاد، فتنهض المؤسسات من كبوتها وتتراجع البطالة وتعود العجلة الإقتصادية إلى الدوران، فينبعث لبنان مجدداً”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف شخص
    القبض على أفراد عصابتين إمتهنوا سرقة السيارات ونقلها إلى سوريا
    وزير ​السياحة​ وليد نصار
    نصار يطلب من المؤسسات التزام التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة
    مصطفى بيرم
    بيرم: نتابع رفع الحد الأدنى للأجور

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا وأمريكا
    هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
    لقاح- تعبيرية
    بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
    جنود من الجيش السوري
    بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا