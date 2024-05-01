سلام: ‏أتمنى أن يحمل العام المقبل تحسّنا اقتصادياً

كتب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر منصة “أكس”:

“تحية احترام وتقدير، لكلّ من يكافح ويبذل من نفسه لتحصيل قوته اليومي وبناء مستقبل أفضل لأسرته وللمجتمع. الفرق بين الواقع والحلم هو العمل، ولهذا نقول أنتم السواعد والعقول التي ستبني لبنان الذي نحلم به، لبنان الجميل لبنان الآمان لبنان الازدهار. ‏أتمنى أن يحمل العام المقبل تحسّنا اقتصادياً، وأن ينعم لبنان وأهله بالإستقرار والأمان، وأن تستعيد الدولة العادلة دورها في إعادة بناء البلاد، فتنهض المؤسسات من كبوتها وتتراجع البطالة وتعود العجلة الإقتصادية إلى الدوران، فينبعث لبنان مجدداً”.

في عيد العمّال، تحيّة احترام وتقدير، لكل من يكافح ويبذل من نفسه لتحصيل قوته اليومي وبناء مستقبل أفضل لأسرته وللمجتمع. الفرق بين الواقع و الحلم هو العمل ولهاذا نقول انتم السواعد والعقول اللتى ستبني لبنان الذي نحلم به لبنان الجميل لبنان الآمان لبنان الازدهار. أتمنّى أن يحمل العام… pic.twitter.com/SX6EPTWzoY — Amin Salam – أمين سلام (@Amin_G_Salam) May 1, 2024