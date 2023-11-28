الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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سلام أمام رابطة رجال الأعمال القطريين: لاستغلال فرص تعزيز التبادل التجاري

منذ ساعة واحدة
الوزير أمين سلام زار رابطة رجال الأعمال القطريين في الدوحة

الوزير أمين سلام زار رابطة رجال الأعمال القطريين في الدوحة

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زار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، رابطة رجال الأعمال القطريين في الدوحة، والتقى رئيسها الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، الذي أشاد بـ”العلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر ولبنان”، مشيرًا إلى أن “لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات عدة في لبنان منذ السبعينيات”، مؤكدًا أن “هناك معرفة حقيقية بالسوق اللبناني والفرص المتاحة به”.

وحرص رئيس الرابطة على “ضرورة استغلال الفرص المتاحة حاليًا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين”، مؤكدًا “استعداد الرابطة ومجتمع الأعمال القطري للاستثمار في لبنان عندما يعود الإستقرار الى المنطقة”، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنه “يجب دراسة الفرص الحالية المقترحة من قبل الشركات اللبنانية، حيث أن الرابطة على استعداد لتقديم كل ما يلزم لترجمة الفرص إلى شراكات حقيقية بما يخدم مصلحة اقتصاد البلدين”.

من جانبه أكد النائب الأول لمجلس إدارة الرابطة حسين ابراهيم الفردان “ضرورة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب اللبناني”.

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