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سلام اجتمع بمسؤولي البنك الدولي... وإيجابية في دعم الأمن الغذائي

منذ 13 دقيقة
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام (رويترز)

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اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والوفد اللبناني المرافق، في إطار مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد السنوية، الى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ورئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي الدكتور ميرزا حسن، في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن، وتم البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان لاسيما بموضوع الامن الغذائي وبرنامج شبكة الامان الاجتماعي، كما ملف استيراد القمح، بالاضافة الى ملف الطاقة.

ولمس سلام من البنك الدولي كل الايجابية في دعم الأمن الغذائي، حيث قدم البنك “التزاماً للوزير لبدء وضع دراسة شاملة حول استراتيجية الأمن الغذائي في لبنان وامكان تمديد برامج شبكة الامان الاجتماعي، كما متابعة سائر الملفات الاخرى”.

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