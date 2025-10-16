سلام اختتم جولته في صيدا مؤكداً دعم المشاريع الصحية والإنمائية وتطوير المرفأ

زار رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام صباح اليوم مدينة صيدا في إطار جولة على مرافقها الصحية ومشاريعها الحيوية، حيث وصل عند التاسعة صباحًا إلى المستشفى التركي الحكومي يرافقه وزراء البيئة تمارا الزين، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والطاقة والمياه جوزف صدي.

وكان في استقباله النواب أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، والنائبة السابقة بهية الحريري، إلى جانب رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، ورئيسة مجلس إدارة المستشفى منى الترياقي، وعدد من الفاعليات.

وخلال كلمة ألقتها الترياقي رحبت بالرئيس سلام والوزراء، مؤكدة أن المستشفى التركي الحكومي “يشكل نموذجًا حيًا للتعاون الدولي البناء، واستثمارًا حقيقيًا في صحة الإنسان”، شاكرة المنظمات الدولية الداعمة لاستمرار خدمات المستشفى.

بعد ذلك، جال الرئيس سلام والوفد المرافق على أقسام المستشفى واطّلع على عملها واحتياجاتها، مستمعًا إلى مطالب الموظفين بضرورة دعم القطاع الصحي الرسمي.

وانتقل سلام بعدها إلى “سوق السمك” في مرفأ صيدا القديم، حيث التقى بعدد من الصيادين واستمع إلى هواجسهم، ثم زار المرفأ الحديث وعقد اجتماعًا في مبناه بمشاركة النواب والبلدية والمدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، لبحث واقع المرفأ وخطة تطويره ليصبح مرفقًا لوجستيًا متكاملًا يؤمن فرص عمل جديدة.

وأشار تامر خلال الاجتماع إلى أن “المرفأ بحاجة إلى نحو 27 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثالثة من المشروع”، مقترحًا إعداد مخطط توجيهي بالتعاون مع البلدية لتحقيق التكامل مع المرافئ الأخرى في الجنوب.

وفي محطة لاحقة، زار الرئيس سلام معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين بشأن أدائه، قبل أن يجتمع بمدير عام شركة IBC أحمد السيد ومسؤولي المعمل للاطلاع على سير العمل وآليات المعالجة.

كما شملت الجولة محطة الصرف الصحي في المدينة، حيث استمع سلام إلى شرح من مهندسي التشغيل حول آلية العمل والتحديات التقنية.

واختتم سلام جولته بزيارات إلى مستشفى صيدا الحكومي وسرايا المدينة، على أن يُختتم اليوم بحفل استقبال تنظمه بلدية صيدا يتخلله كلمتان لكل من الرئيس سلام ورئيس البلدية، يليه حفل غداء تقيمه جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية على شرفه في باحة ثانوية المقاصد.