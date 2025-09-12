سلام استقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وتسلم من غنطوس تقريراً عن أعمال الهيئة العليا للتأديب

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، على رأس وفد من المجلس

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، على رأس وفد من المجلس في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وتناول البحث أوضاع المجلس وأعماله.

غنطوس

وكذلك، التقى رئيس الحكومة رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، التي سلمته تقريرا عن أعمال الهيئة منذ عام 2017 حتى عام 2024.

