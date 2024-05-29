سلام استقبل المدير التنفيذي في البنك الدولي.. ما هو محور النقاش؟

إستقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، وتم التأكيد على المضي في تنفيذ المشاريع القائمة والبحث بتطوير مشاريع دعم جديدة وبالأخص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD.

يأتي هذا الإجتماع متابعة لزيارة الوزير سلام لواشنطن والتي تخللتها اجتماعات مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تناولت الشأن الاقتصادي العام ومشاريع البنى التحتية ومشاريع البنك الدولي القائمة في لبنان.

وأكد سلام “أن البنك الدولي حريص على دعم لبنان”، لافتا الى “أن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على تعاون وثيق مع البنك الدولي لتحقيق نتائج خلال السنة المقبلة تحديدا بدء تنفيذ مشروع “GATE” ومشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعادة إطلاق العجلة الاقتصادية”.