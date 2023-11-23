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سلام افتتح الجناح اللبناني في "إكسبو" قطر: نحن بأمسّ الحاجة لنافذة إيجابية

منذ ساعة واحدة
الوزير أمين سلام افتتح الجناح اللبناني في "إكسبو" قطر

الوزير أمين سلام افتتح الجناح اللبناني في "إكسبو" قطر

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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم، الجناح اللبناني في “إكسبو قطر” في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير البلدية القطري عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي والمفوض العام لـ “إكسبو” الدوحة ٢٠٢٣ بدر الدفع، سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري والمفوض العام للجناح اللبناني محمد أبو حيدر.

بعد الافتتاح، استقبل سلام إلى جانب القيمين على الجناح اللبناني ووفد رجال الأعمال المرافق له، زوار المعرض من كل الجنسيات العربية والأجنبية، وكانت فرصة لتبادل وجهات النظر والحديث إلى المغتربين اللبنانيين ورجال الأعمال العرب والأجانب، عن كثب، وذلك حول المواضيع والملفات التي تهمّ لبنان واللبنانيين.

بدوره، شكر سلام دولة قطر أميرًا وشعبًا على “كل الدعم والرعاية لتقديم الجناح اللبناني في “إكسبو” الدوحة، وأيضًا خصّ بالشكر الجالية اللبنانية على “الجهود المبذولة التي ساهمت في نجاح هذا الجناح بشكل لافت”.

وقال سلام: “شكرًا قطر لإعطاء المنتج اللبناني والشعب اللبناني إن كان مزارعًا أو صناعيًا أو مبتكرًا، فرصة أن يعرض أفضل ما لديه على منصة عالمية بين أكثر من ٨٠ دولة، نحن في هذه الظروف بأمس الحاجة لنافذة إيجابية وبدعمكم نحن هنا”.

وتبلغ سلام من المفوض العام لـ “إكسبو” الدوحة بدر الدفع أن “افتتاح الجناح اللبناني كان من أنجح وأرقى الفعاليات في “إكسبو” الدوحة”.

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