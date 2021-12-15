سلام: الإصلاحات مطلب أساسي جامع

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع. كلام سلام جاء خلال استقباله منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور الوفد المرافق.

وجرى البحث في الإصلاحات التي يعمل لبنان عليها ومدى تقدّمها، وخصوصا قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. كما تم تناول تقدّم الجهود التي تبذلها الوزارة في تنظيف رقعة الإهراءات من الحبوب.

وعرض سلام نتائج زيارته الى جنيف ولقائه خصوصا بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية والذي تناول إعادة إطلاق مسار انضمام لبنان الى المنظمة وإمكان جعله من ضمن إطار البرنامج مع صندوق النقد الدولي. كما استعرض حصيلة اجتماعاته في واشنطن مع مسؤولين رفيعين في البنك الدولي والصندوق والكونغرس الأميركي.

إلى ذلك، وبعيداً من الأضواء أفادت معلومات صحفية أن دوكان التقى في نقاشٍ مستفيض حول لبنان، على مائدة المستشار الاقتصادي فادي العسلي، وزير المال يوسف خليل والوزيرين السابقين ملحم الرياشي ورائد الخوري والنائب المستقيل نعمة افرام، وحضر ايضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس ورئيس مجلس ادارة mtv ميشال المر.