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سلام: التسعير بالدولار في السوبرماركت هي "الأرحم"!

منذ 20 ثانية
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

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أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنني “قاومتُ موضوع التسعير بالدولار لسنة وستّة أشهر ولكنني اليوم لا أترك الناس مرتهنين للفوضى والعشوائية نتيجة النظام المالي السيء الذي اعتمدته المنظومة المالية في لبنان والنظام المالي النقدي السابق انتهى وهذه آخر حلقات تساقط الهيكل”.

وقال سلام في مؤتمر صحفي: “أنا معنيّ بحياة الناس ويجب أن أعالج تداعيات الإهمال وسوء الإدارة ولا يزايدنّ أحد في موضوع الدّولار”.

وأكد أن اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غداً.
وأضاف: “كان هناك تلاعب بالأسعار وراقبنا باللّحم الحيّ وعوّلنا على القضاء للوقوف إلى جانبنا”.

وشدد على أنه ممنوع فرض الدفع والضريبة بالدّولار وفاتورة السوبرماركت يجب أن تصدر بالليرة اللبنانية على أن يوضع سعر الصرف عليها أيضاً.

ورأى أن في الظرف الراهن آلية التسعير بالدولار في السوبرماركت هي “الأرحم” رغم أنها ليست مثاليّة.

وأردف: “مقتنعون كامل القناعة بالقرار الاستثنائي بشأن التسعير بالدولار ولن نقول للمواطن “دبر راسك”.

وشدّ سلام على يد الحكومة، وقال: “نحن السلطة التنفيذية ولا يمكن ترك المواطن في هذه الظروف الصعبة”.

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