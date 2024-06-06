سلام التقى رئيس المجلس الاقتصادي العراقي.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، الاستاذ ابراهيم المسعودي البغدادي والوفد المرافق له.

‏‎حيث قدّم البغدادي صورة عن تطور الوضع الاقتصادي والاستثماري في العراق. وبحث سبل التعاون بين لبنان والعراق في المجالات ذات الاهتمام المشترك اقتصادياً تحديداً في مجالات التجارة والاستثمار.

وقد اعلن البغدادي من مكتب سلام عن اطلاق ملتقى العراق للاستثمار بين ٣ و٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ في بغداد، وبهذه المناسبة سلّم البغدادي سلام أوّل دعوة رسمية لحضور الملتقى.

ومن ناحيته، شكر سلام البغدادي على هذه المبادرة وعلى ثقته بلبنان والشعب اللبناني وتقديره للاعلان عن هذا الملتقى من لبنان ومن وزارة الاقتصاد والتجارة، وقد اكد سلام على حضور هذا الملتقى على رأس وفد اقتصادي لبناني رفيع المستوى وبنكهة جديدة ومميزة.

وتابع سلام ان هذا اللقاء يأتي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما بين المؤسسات المهنية والاقتصادية والقطاع الخاص والعام في لبنان والعراق بالاضافة الى تعزيز التعاون المشترك ضمن محاولات شتّى لابقاء لبنان على جدول الاهتمام الاقليمي وشريك مؤثّر في العالم العربي والدولي.